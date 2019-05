Żakowski: "Zwycięstwo, które łatwo roztrwonić" (Opinia)

W historii demokracji nie było chyba jeszcze tak drogiego sukcesu. Na tę kampanię Prawo i Sprawiedliwość wydało 40 mld złotych w rozmaitych prezentach dla wyborców.

Ostatnio PiS obiecało coś nawet niepełnosprawnym, których protest w Sejmie przetrzymało z uporem. Co prawda te miliardy zapłaci budżet państwa, a nie skarbnik partii, ale nie zmienia to stanu rzeczy.

Nigdy też od czasów sanacji cały aparat państwa - od TVP SA po policję i prokuraturę - nie był tak ostentacyjnie zaangażowany w kampanię obozu władzy. To musiało dać efekt, choć nie musiał on być aż tak dobry. Bo wynik PiS wydaje się bardzo dobry, jeśli się pamięta pasmo skandali, afer i najróżniejszych wpadek, które nawarstwiały się z miesiąca na miesiąc, wystawiając wierność elektoratu na coraz trudniejsze próby.

Ale mówić to jedno, z działać to drugie. Dopóki PiS był w stanie utrzymać reformatorski impet, dopóty wszystko szło dla prezesa dobrze.

Kiedy jednak w trzecim roku sprawowania władzy ten impet wyraźnie osłabł, okazało się, że nawet jeżeli różnymi metodami daje się jako tako połączyć pod wspólnym szyldem liderów, to nie da się połączyć programów, a tym bardziej elektoratów i zwłaszcza najmłodszych, więc też najmniej skłonnych do kompromisów, wyborców różnych prawicowych nurtów.

Dla koalicji stworzonej przez Kaczyńskiego taki kilkuprocentowy, więc pozornie niewielki, uszczerbek ma poważne znaczenie. Nawet jeżeli Konfederacja chwilowo pożywiła się głównie na ruchu Kukiza, co pozwoliło PiS na wyborcze zwycięstwo, to przekroczenie przez nią progu wyborczego może zachęcić większą grupę wyborców do przerzucenia swoich głosów w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Dla Prezesa jest to poważne zmartwienie, bo widać, że PiS wyhodował po prawej pokolenie bardziej radykalne, niż by sobie życzył. Takie, którego prawicowy radykalizm, idzie dużo dalej, niż radykalizm PiS. Ten występujący dziś głównie pod szyldem Konfederacji ultra-PiS może z czasem przejść od podgryzania do wygryzania PiS-u. To jest bardzo dobry powód, by Prezes poważnie przemyślał pedagogikę społeczną, którą jego partia uprawia, treści, które propaguje w państwowej telewizji, retorykę, jaką się posługuje.