Szczęśniak: "Konfederacja i Kukiz zatopieni. Ale nie ma się z czego cieszyć" (Opinia)

Prawo i Sprawiedliwość wygrało kolejne wybory. Nie dało się również od prawej flanki, a to był scenariusz z czarnego snu Jarosława Kaczyńskiego.

Przedwyborcze sondaże Konfederacji szybowały do 10 procent, a komentatorzy zakładali się prywatnie, że głosy mogą dobić nawet do 12 proc. Nic z tego. Konfederacja sturlała się pod próg, gdzie spotyka się z Pawłem Kukizem . Cztery lata temu sam Janusz Korwin-Mikke wprowadził czterech europosłów. Posklejanie różnej maści radykałów nie dało zbliżonego efektu.

Nie znajdzie się w Europarlamencie Korwin ("molestowałem w życiu setki kobiet") ani Kaja Godek i Krzysztof Bosak ("homoseksualizm to zboczenie"), Grzegorz Braun ("Unia jest jak ZSRR", "nie będą Niemcy i Żydzi uczyć nas historii"). Przez kilka godzin mandatami cieszyli się Jacek Wilk , Konrad Berkowicz i Janusz Korwin-Mikke. Nad ranem okazało się, że jednak nie będą z brukselskich trybun wykrzykiwać, że Unię Europejską należy zlikwidować. Paweł Kukiz miał parę godzin więcej, by pogodzić się z przegraną.

Trump po polsku się nie udał

"Piątka Konfederacji" (nie dla: roszczeń i Żydów, osób LBGT, aborcji, podatków, Unii Europejskiej) — sformułowana przez Sławomira Mentzena podczas konwencji 25 marca 2019 jest bodaj najbardziej skrajnym programem wygłoszonym w polskiej polityce. I być może łamiącym prawo (nawoływanie do nienawiści). Nie jest to zresztą program "made in Poland", bo i Konfederacja to nie jest żadna rodzima innowacja polityczna ani szczególnie oryginalny wkład w zachodnią politykę. Podobne ruchy — łączące skrajnie narodową i skrajnie antykobiecą retorykę działają na Zachodzie — od USA po Niemcy. Jednak w Polsce to się nie udało. Przynajmniej na razie. Dlaczego?