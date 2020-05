Koziński: "Zaczęła się platformizacja PiS-u" [OPINIA]

Informacja o tym, że w Polsce obowiązuje jednak cisza wyborcza przed wyborami, których nie będzie, to obrazek symbolicznie wręcz pokazujący kuriozalność sytuacji wokół wyborów prezydenckich. Kuriozalność, do której obóz władzy doprowadził w dużej mierze na własne życzenie. Co poszło nie tak?