Porozumienie w obozie władzy, wybory prezydenckie latem. Kulisy kompromisu w Zjednoczonej Prawicy

Wybory prezydenckie w lipcu, wraca Państwowa Komisja Wyborcza

Co ciekawe, formalnie prawdopodobnie będzie możliwe zgłoszenie nowych kandydatów i zebranie przez nich podpisów, bo otworzy się nowy kalendarz wyborczy. Ale w praktyce – jak zauważa "Rzeczpospolita" – będzie to bardzo trudne, ze względu na krótkie terminy.

Skąd takie założenie? A no stąd, że – jak słyszymy – partia rządząca, a wraz z nią sztab Andrzeja Dudy, chce utrudnić Platformie Obywatelskiej wymianę kandydata na prezydenta. Małgorzata Kidawa-Błońska to dla urzędującej głowy państwa przeciwnik wygodny. Dziś PO uznaje przesunięcie wyborów za swój sukces. – Presja miała sens, od początku byliśmy konsekwentni – mówi nam polityk z władz PO. Zaznacza, że Grzegorz Schetyna na posiedzeniu klubu PO wzywał do stanięcia do walki w maju, ale nowe kierownictwo partii do końca walczyło o przesunięcie wyborów.