Kaczyński potwierdzi przywództwo nad PiS-em. Niedzielna konwencja może jednak zaskoczyć

Niedzielna konwencja PiS ma otworzyć kolejny etap kampanii samorządowej. Według źródeł WP, oprócz potwierdzenia przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, głównym punktem programu będzie podpisanie porozumienia pomiędzy koalicjantami Zjednoczonej Prawicy i bus kampanijny, który wyjedzie w Polskę.

Kończą się polityczne wakacje, a dobitnym potwierdzeniem tego stanu rzeczy ma być zaplanowana na godzinę 12 w niedzielę w Hali Expo konwencja Prawa i Sprawiedliwości. W zamyśle organizatorów, będzie to inauguracja nowego stylu prowadzenia kampanii samorządowej. Według naszych rozmówców zajmujących się realizacją przedsięwzięcia, pod względem oprawy całość zostanie zrealizowane na ”amerykańskim poziomie”.

Kluczowym i otwierającym punktem konwencji będzie przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, który podkreśli tym samym przywództwo nad Prawem i Sprawiedliwością oraz pokaże, że wrócił już po urlopie i hospitalizacji do dobrego stanu zdrowia. Jak stwierdziła Beata Mazurek, wicemarszałek Sejmu i rzecznik Klubu Parlamentarnego PiS w sobotnim wywiadzie dla radiowej Jedynki: - Mam nadzieję, że jutro (Jarosław Kaczyński – przyp. red.) będzie w świetnej formie. Jesteśmy przekonani co do tego, że będzie twarzą w naszej kampanii. Musi być - jako lider i Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Będzie uczestniczył w kampanii wyborczej na tyle, na ile mu czas i obowiązki pozwolą - stwierdziła.