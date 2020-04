Bruncz: "Jest dzisiaj miejsce, w którym postać Jana Pawła II może być pocieszeniem dla ludzi" [OPINIA]

Odbywają się one w okolicznościach epidemicznych, a zatem szczególnych, bo bez masowych imprez, uroczystych mszy z udziałem władz państwowych. I - jeśli sytuacja się nie zmieni – podobnie będzie także w maju, kiedy Kościół ma hucznie obchodzić 100. urodziny papieża z Polski.

Teolodzy, hierarchowie czy publicyści katoliccy nie mają najmniejszego problemu z odpowiedzią na to pytanie. Na jednym oddechu mówią o wkładzie Karola Wojtyły w upadek komunizmu, rozwinięciu teologii ciała i utwierdzenia katolików w obronę katolickich wartości moralnych, zaangażowaniu papieża w dialog międzyreligijny, o pielgrzymkach, encyklikach i oczywiście duchowości.

Na czujnej straży tego image’u Jana Pawła II z aureolą i uspokajającym uśmiechem, stoi hierarchia, która niezmiennie i chętnie mówi językiem "janopawłowym" i firmuje swoje prywatne opinie Janem Pawłem II – tak było za jego życia, tym bardziej dzieje się tak po jego śmierci. Bardziej przypomina to wyskubywanie czekoladek lub rodzynek z ciasta, niż zwarte i wiarygodne prezentowanie niewątpliwie obszernej myśli Karola Wojtyły z czasów profesorskich, arcybiskupich i oczywiście papieskich.

Niestety, niezmienne pozostaje pytanie, co polscy katolicy zrobili z dziedzictwem swojego papieża i czy uczynili naprawdę wszystko, aby nie tylko je wiarygodnie popularyzować tam, gdzie się da, ale i żyć nim bez zbędnej celebry .

Nie jest to jednak wina Jana Pawła II. Jak wiemy z Biblii, nie każdy jest prorokiem we własnym "mieście", nawet jeśli miasto usłane jest pomnikowym sakro-fajansem tudzież innymi wotami wiecznej wdzięczności.

Oczywiście, są też dynamiczni i otwarcie myślący ludzie, należący dziś głównie do pokolenia średniego i starszego, dla których Jan Paweł II wciąż pozostaje stabilnym drogowskazem w niestabilnych czasach. Kryzys wywołany przez koronawirusa sprzyja poszukiwaniom prawdziwych wzorców, niekoniecznie chwiejnych, instagramowo-toktikowych, silących się na młodzieżowość i przebojowość . Do wielu ludzi zdecydowanie bardziej przemawia autentyczność dramatu odchodzenia, gaśnięcia i konsekwencji - a któż inny jak Jan Paweł II jest tutaj wiarygodny w społecznym i religijnym odbiorze?

I właśnie najpóźniej w tym miejscu postać Jana Pawła II, oczyszczona z przesadnego doloryzmu popkultury czy monotonnych wywodów kościelnych dostojników wypowiadanych na wysokim C, może być pocieszeniem dla wielu ludzi - którzy dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zadają sobie pytanie o to, co będzie jutro.