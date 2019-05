Bruncz: "Musimy nauczyć się uczciwego myślenia o Janie Pawle II" (Opinia)

Sukces Jana Pawła II polega na tym, że głosił idee solidarności. Porażka z tym związana polega na tym, że okazał się słabym pedagogiem - bo uczennice i uczniowie zawiesili tę idee na kołku.

2 czerwca 1979 r., Warszawa. Papież Jan Paweł II przyjechał do Warszawy (PAP, Fot: Tadeusz Zagoździński)

Trudno nie opowiedzieć historii o Janie Pawle II, będąc na Pl. Piłsudskiego w Warszawie. Odwiedzającym stolicę zagranicznym turystom, szczególnie niezbyt religijnie ukierunkowanym, niełatwo mówić o Prymasie Tysiąclecia, kardynale Stefanie Wyszyńskim, "niekoronowanym królu Polski”, ukazać rolę Kościoła rzymskokatolickiego w naszej historii, ale już zdecydowanie łatwiej jest z Janem Pawłem II.

Na Pl. Piłsudskiego, który dziś pęka od historycznych symboli – jest tu Grób Nieznanego Żołnierza, pomnik Józefa Piłsudskiego, ale też bardziej kontrowersyjne pamiątki niedawnej przeszłości jak Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – stoi również odsłonięty 10 lat temu krzyż papieski, który postawiono z okazji 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

Tuż obok krzyża znajduje się płyta informująca, że w tym miejscu odbyła się ostatnia droga kard. Wyszyńskiego (31 maja 1981) i odprawiona została papieska msza (2 czerwca 1979) ze słynnymi słowami: "Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

Kanoniczne słowa

Jan Paweł II umiał przemawiać i porywać tłumy – to truizm. Umiejętności oratorskie i aktorskie, łamanie konwenansów przypominają dzisiejsze wystąpienia papieża Franciszka, choć – jak wiadomo – zmieniają się czasy i granice tego, co wywołuje zdziwienie, podziw i oburzenie.

- To był taki styl pasterzowania, który przekonywał, że wydarzenia z Jerozolimy z dnia przed pamiętną paschą dotyczą każdego człowieka, są osobistą sprawą każdego chrześcijanina. W tym przekonywaniu odniósł sukces w przypadku wielu chrześcijan. Sprawa Boża nie jest sprawą instytucji – ocenił dla Wirtualnej Polski prof. Krzysztof Koseła, socjolog religii z Uniwersytetu Warszawskiego.

Słynne słowa papieża Jana Pawła II weszły do kanonu najważniejszych słów historii Polski. Gdy papież je wypowiadał, a w Polsce NIC nie wskazywało na koniec komunizmu, przedstawiciele nienaruszalnego wówczas Kościoła urzędowego, w obawie przed reperkusjami władz, dementowali, jakoby papieżowi chodziło o wywołanie rewolucji. Ludzie jednak swoje wiedzieli i łączyli słowa papieża Polaka– zarówno te z placu, jak i te wypowiedziane w innych miejscach w 1979 r.

Jan Paweł II miał niezwykłą umiejętność trawestacji biblijnych słów i wtłaczania ich w bieżący kontekst społeczno-polityczny. Nie inaczej było i w tym przypadku, w sytuacji kraju kąpiącego się w euforii po niedawnym wyborze Polaka na urząd Biskupa Rzymu.

Słowa "niech zstąpi Duch Twój" są parafrazą starego tekstu biblijnego, a konkretnie Psalmu 104, 30 opowiadającego o wspaniałości Bożego stworzenia. To właściwie hymn, wychwalający piękno stworzonego świata, dzieło Boga, którego doniosłości nie jest w stanie wysłowić żaden ludzki język, w tym sam psalmista. W przekładzie Biblii Tysiąclecia fragment ten do złudzenia przypomina papieskie słowa: "Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi."

Papież Wojtyła uderzył w czułą strunę liturgii– z jednej strony wzbudził skojarzenia społeczne, ba polityczne, odnoszące się do konkretnej sytuacji, a z drugiej zadbał o teologiczny kontekst miejsca i czasu, gdyż dzień później (3 czerwca 1979 r.) przypadało święto Zesłania Ducha Świętego.

Oczywiście, dodatek "tej ziemi" wzmocnił i tak już potężny ładunek, przenosząc duchowy potencjał biblijnych słów i wigilii jednego z najważniejszych świąt chrześcijańskich w kontekst ludzi głodnych wolności, którzy zaledwie 10 lat później świętowali upadek represyjnego systemu i koniec komunizmu w rozdartej Europie.

– Ta modlitwa "Niech zstąpi Duch Święty…" ukazywała świadomość potrzeby, żeby Duch ciągle na nowo odnawiał tę ziemię i Kościół na tej ziemi. To była zachęta do poczucia sprawczości, stanowienia o sobie. Dziś żyjemy w wolnym kraju. Komunizm upadł pokojowo, a to cud i znak Bożego działania. Obecnie są duże antagonizmy i duch podziału w naszym kraju, a te na pewno nie są z Ducha Świętego – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską o. dr Adam Strojny, rzymskokatolicki teolog ze Wspólnoty Chemin Neuf w Warszawie Wesoła.

Jak poradziłby sobie Jan Paweł dzisiaj?

Co jednak zostało z tych porywających i naprawdę przeszywających słów papieża, szczególnie, jeśli uświadomimy sobie okoliczności ich wypowiedzenia? O tym, że nauczanie papieża Jana Pawła II niezbyt zakorzeniło się w polskiej świadomości, przypomina dziś wielu w kontekście 40. rocznicy mszy na warszawskim placu, jednym tchem wymieniając imponującą liczbę 2 milionów uczestników i przeskakując do diagnozy, że oto "zabiliśmy proroka”.

Już w 2012 roku Krzysztof Mazur opisywał na łamach Teologii Politycznej owo zabicie i odrzucenie, ale podobne diagnozy pojawiały się wcześniej, nawet za życia Jana Pawła II i wymagały niemałej uwagi. Wiadomo, w Polsce krytyczne mówienie o papieżu Wojtyle jest trudne. Bo albo jest płytka nawalanka i czynienie z Jana Pawła II chłopca do bicia za wszystkie niedbalstwa i przewiny biskupów, księży i przytulonych do Kościoła polityków, albo inne ekstremum: nieposkromiony pęd do powierzchownego kultu złotego cielca przejawiający się w żenującym sakrokiczu i bezrefleksyjnej czołobitności wobec wszystkiego, co naznaczone marką "Jan Paweł II".

Brakuje rzeczowych monografii, które z jednej strony nie byłyby pisane w pozycji klęczącej ani na kolanie, ale też unikających zaprawdę płytkiego ataku na papieża. Autocenzura refleksji i niekiedy knebel, który ochoczo zakłada sobie wielu katolickich autorów straszonych losami byłego jezuity Stanisława Obirka, koresponduje z łzawymi opowiastkami i czyszczeniem rodzinnych sreber przez kard. Stanisława Dziwisza, ostatnio coraz mocniej przyciskanego przez media (i nie tylko) pytaniem, ile Jan Paweł II wiedział o pedofilii. A jest to pytanie, które zajmuje nie tylko lewicowych ideologów czy ulicę (ostatnio widziałem taki napis na jednym z wrocławskich chodników), ale też zaangażowanych ludzi Kościoła, którzy próbują sobie to wszystko poukładać między mitem a inscenizacją. Zresztą mit zawsze zawiera ziarna prawdy, które można odrzucić, zaakceptować jako radosną twórczość hagiografów lub wejść w ich głębię, rozejrzeć się jak w dobrze wyposażonym sklepie i wybrać coś, co może polepszyć jakość patrzenia na świat.

Papieskie słowa z Warszawy AD 1979 można bezrefleksyjnie powtarzać i mimowolnie lub celowo uciekać od wielu pytań, które jeszcze stawia sobie wciąż wiele osób, choć liczba tych zainteresowanych Janem Pawłem II spada. A jeśli pojawia się zainteresowanie medialne, to głównie ma ono charakter dekonstrukcyjny (obalić mit) lub rekonstrukcyjny (tak jak kiedyś, tak jak dziś wszyscy kochamy naszego prawdziwego papieża, a jak ktoś nie, ten kanalia i zdrajca Polski).

Tymczasem, słowa Jana Pawła II – te z 1979 roku i wypowiedziane później – są nie tylko ciekawe, ale i ważne. Są dokumentem i podstawą do refleksji o życiu, państwie i Kościele. Zapytałem jedną ze znanych katolickich publicystek, co się nie udało w pontyfikacie Jana Pawła II. Spontanicznie odpowiedziała "Czasy się nie udały!". Ciekawe, jakim byłby papieżem Jan Paweł II dzisiaj? Jak prowadziłby i jak zarządzałby największą denominacją chrześcijańską dziś i chyba nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że byłby to styl dość podobny do Franciszkowego, choć z innymi akcentami.

Rzeczywiście, nie były to czasy udane, jeśli chodzi o komfort głoszenia Ewangelii w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale były to czasy ciekawe. Zresztą, czy dla Kościoła, chrześcijan – takich czy innych – są jakieś udane czasy? Czy była nimi średniowieczna Christianitas z niezwykle ścisłymi relacjami tronu i ołtarza, które dziś tak ochoczo są rozcinane kawałek po kawałku i to nie delikatnie, a jakby piłą elektryczną?

Wielu mówi, że Franciszek reprezentuje ten sam typ emocji i relacji z ludźmi co Jan Paweł II

W ostatnich latach, a to za sprawą skandali i wielu (powiedzmy delikatnie) niefortunnych wypowiedzi hierarchów i szeregowych księży, papież krytykowany jest za brak zainteresowania/umiejętności kierowania organizmem kościelnym. Za nietrafione nominacje biskupie nad Wisłą i nie tylko, ale też za niewystarczające rozeznanie w tym, co zrobiono z tym, co sam głosił.

Za dużo pomników, za mało refleksji

- Sukces Jana Pawła II polega na tym, że głosił idee solidarności. Porażka jednak z tym związana polega na tym, że okazał się słabym pedagogiem - bo uczennice i uczniowie zawiesili tę ideę na kołku, zamiast wcielić ją w życie – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Jarosław Makowski, teolog, publicysta i śląski samorządowiec.

Przytłaczająca odpowiedzialność urzędu, rozziew między charyzmatem wiary a zbiurokratyzowaną i sfeudalizowaną strukturą przysłaniał ważne dokonania papieża Jana Pawła II, a dla wielu był to wręcz dowód na słabość czy nawet miałkość pontyfikatu.

- Przy tak udanym papieżu legitymizację otrzymały instytucjonalne rozwiązania w Kościele rzymskokatolickim, czyli rozstrzygająca pozycja Stolicy Apostolskiej rozumianej jako urząd namiestnika św. Piotra, Kurii i wszystkich centralnych urzędów. Tak znakomicie zorganizowany Kościół okazał się tak zadufany, że niewrażliwy na wewnętrzne patologie. W jakimś sensie zasługa pastoralna Jan Pawła II przytłumiła reformacyjną czujność – mówi prof. Krzysztof Koseła z UW.

Z kolei przywoływany już o. Strojny z Chemin Neuf zauważa: - Mamy wiele pomników Jana Pawła II, a kiepską znajomość jego nauczania – choćby w takich sprawach jak sprawiedliwość społeczna i ekumenizm.

Ale jak odnieść jubileusz papieskiej wizyty do świętowanej w tym roku wolności i tego, jak dziś postrzegamy duchowy oraz intelektualny kapitał po Janie Pawle II?

- 40. rocznica pielgrzymki do Polski i, zarazem, 30. rocznica pierwszych wolnych wyborów to wydarzenia, które każą spojrzeć na polskie społeczeństwo z perspektywy aksjologicznej. Zastanowić się, jakie normy i wartości, wtedy kluczowe, dziś pozostały istotne dla grup społecznych. Zarówno pontyfikat Jana Pawła II, jak i funkcjonowanie III RP spotyka się i z ostrą krytyką, jak i żarliwą obroną – mówi Wirtualnej Polsce dr Helena Jędrzejczak, historyczka idei i publicystka Kultury Liberalnej. - W tym kontekście warto zastanowić się nad źródłami ówczesnych i dzisiejszych silnych społecznych emocji tak, by starać się kształtować je w kierunku, który widzieliśmy trzy i cztery dekady. Chodzi o pozytywnie rozumianą dumę z państwa i społeczeństwa, wolę budowania wspólnoty, a przede wszystkim otwartość na dialog z przedstawicielami nieraz krańcowo odmiennych grup społecznych. Lata ’79 i ’89 powinny nam wskazywać kierunek. Czyli poszukiwanie tego, co łączy, a nie podkreślanie różnic. Traktowanie współobywateli jako członków tej samej wspólnoty, a nie wrogiego plemienia. Umiejętność dokonywania gradacji stawianych celów tak, by wspólnie osiągnąć te, które uznamy za najważniejsze dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa – dodaje dr Jędrzejczak.

Na warszawskich ulicach i w środkach komunikacji miejskiej są plakaty zachęcające do udziału w koncercie "Wsłuchiwać się w papieża”, który odbędzie się oczywiście na Pl. Piłsudskiego. Odbywa się też współorganizowana przez Katolicką Agencję Informacyjną konferencja "Fundamenty demokracji" z udziałem hierarchów kościelnych i zagranicznych gości.

IPN stworzył specjalną stronę z materiałami o papieskiej pielgrzymce z 1979 r. Będzie dużo świętowania, pewnie i modlitwy oraz debat z udziałem władz państwowych, będzie – jednym słowem – papiesko! I to bardzo! Co zostanie po tej rocznicy?

