Staniszkis, Guzikiewicz i Borowczak. Radykalne opinie o wyborach

Jadwiga Staniszkis widzi w czarnych barwach przyszłość UE. Według Jerzego Borowczaka to wynik dający nadzieję Koalicji Europejskiej w wyborach parlamentarnych. Z kolei Karol Guzikiewicz jest przekonany, że "to początek fali PiS".

Profesor Jadwiga Staniszkis powiedziała w rozmowie z WP, że wynik eurowyborów ją martwi: - Jeśli się potwierdzi, to jest bardzo niepokojące, bo PiS wykazuje tendencje odśrodkowe, niszczące Unię, a Polakom się to podoba. PiS jest jedną z partii tworzących oś antyunijną i ta koalicja antyeuropejska się teraz zwiększy. Jeśli w innych krajach będzie podobnie, to może oznaczać destrukcję UE, co będzie dla nas tragiczne. Ludziom podoba się antyelitaryzm PiS, ale to bardzo ryzykowana gra.