Wyborcza ofensywa obozu władzy. Jarosław Kaczyński kuruje się na kampanię, PiS szykuje konwencję

Po nie najlepszych dla PiS trzech miesiącach, jakie minęły od wyborów parlamentarnych (utrata Senatu, problemy z Marianem Banasiem), partia rządząca zamierza przejść do ofensywy.

Jak słyszymy na zapleczu obozu władzy, do aktywności publicznej może już wkrótce wrócić sam Jarosław Kaczyński – we wtorek spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. PiS szykuje też widowiskowy start kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Póki co parlamentarzyści "mobilizują" się na spotkaniu noworocznym u prezydenta.