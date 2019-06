Wiejas: "Srebrna, Brejza, Falenta - Kaczyński ujeżdża kilka byków (Opinia)

W sprawach dotyczących Jarosława Kaczyńskiego i spółki Srebrna absurd goni absurd. Nie można już nawet zapytać, czy prezes PiS, choć nie ma umocowania konstytucyjnego, a trzęsie krajem, nie ma przypadkiem związków z biznesem.

Jarosław Kaczyński to samozwańczy obrońca Kościoła i dzieci. Rycerz strzegący moralności i tradycji. Przenikliwy strateg, który najpierw sam tworzy problemy, a potem je rozwiązuje. Tak, prezes PiS to człowiek skomplikowany i w wielu postaciach.

Harmonogram dnia (przypuszczalny) pierwszego obywatela IV RP

O godz. 11. Jarosław Kaczyński jedzie do centrali partii lub do Sejmu. W zasadzie wszystko jedno, bo wtedy jest już najważniejszym Polakiem, a rządzić może i z Nowogrodzkiej, i z Wiejskiej.

O godz. 22. Jarosław Kaczyński jedzie do domu. Znów jest zwykłym Polakiem (to ponownie lekka przesada, bo zwykły Polak nie czytuje filozofów).

"Polegli" lepsi ode mnie

I co ich spotkało? Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew przeciwko nim. W ten sposób Jarosław Kaczyński, zamiast odpowiedzieć na wątpliwości, chce ich uciszyć. Jego adwokaci domagają się tego przynajmniej od Brejzy już teraz.

Panie Jarosławie Kaczyński, nie jesteś pan w stanie wziąć za twarz wszystkich. To, co pan mówił, to co pan robił, widzieli wszyscy (którzy widzieć chcieli) czarno na białym. Pana zachowanie tłumaczyć można jedynie bezgraniczną wiarą w swoją siłę. Cóż, wiara nie zawsze czyni cuda.

Rodeo prezesowi niestraszne

Pisze, że niby ludzie PiS inspirowali go do nagrania pogaduszek przy "ośmiorniczkach" i obiecywali mu w zamian kręcenie biznesowych lodów. To kolejny skandal. Trzeba by go pozwać o ochronę dóbr osobistych.