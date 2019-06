Wiejas: "Kaczyński stworzył nowego potwora. Będzie z nim dzielnie walczył" (Opinia)

Jarosław Kaczyński był już samozwańczym obrońcą Kościoła i moralności. Odgrywał rycerza strzegącego tradycji. Teraz będzie bronił wyborców przed podatkiem katastralnym. Wszystkie te przypadki łączy jedno – prezes PiS najpierw wymyśla zagrożenie, a potem dzielnie je zwalcza.

Jarosław Kaczyński ogłasza, że nie zgodzi się na wprowadzenie podatku, którego wprowadzenia żadna partia nie zapowiada. (PAP, Fot: Wojciech Olkuśnik)

Co charakterystyczne, we wszystkich wystąpieniach prezesa rzadko pojawiają się "wrogowie" nazwani z imienia i nazwiska. Duży stopień uogólnienia pozwala mu uniknąć drobnych nieprzyjemności w postaci ewentualnego procesu oraz budować dramaturgię.

Dlatego w mowach szefa PiS muszą występować mityczni "oni". Pod tych "onych" każdy może sobie dopasować wroga.

Nie inaczej było w przypadku poniedziałkowej konferencji Jarosława Kaczyńskiego.

Można było zakładać, że Kaczyński odniesie się w jakikolwiek sposób do bomby, którą odpaliła "Rzeczpospolita" – dziennik doniósł, że Marek Falenta, niechlubnie wsławiony aferą podsłuchową (to ta od "ośmiorniczek, "ch…, d… i kamieni kupa itd. ), szantażuje prezydenta i PiS, że ujawni, kto był jego mocodawcą. A jak Falenta napisał w liście do Andrzeja Dudy, w PiS wiedziano o jego działaniach.

Od biedy można było przypuszczać, że prezes przedstawi nowych rzeczników PiS - Anitę Czerwińską i Radosława Fogiela. Kto tak obstawiał, przegrał.

Ni z tego, ni z owego Jarosław Kaczyński ogłosił, że będzie bronił Polaków przed podatkiem katastralnym. To forma podatku od nieruchomości. W skrócie – im większa wartość nieruchomości, tym więcej trzeba państwu zapłacić.

Konia z rzędem temu, kto w ostatnich latach słyszał o partii, której przez głowę przyszłaby ta forma popełnienia politycznego samobójstwa (temat poruszali eksperci Fundacji Batorego, ale raczej głucho, żeby fundacja aspirowała do rządzenia państwem). Teraz za to każdy usłyszał, że Jarosław Kaczyński będzie bronił Polaków przed czymś, czego nikt wprowadzić nie chce. To taka wyższa forma obrony, lub jak kto woli, robienia Polakom wody z mózgu.

– To jest instytucja co prawda znana w różnych krajach [podatek katastralny – red.], ale taka, która w polskich warunkach doprowadziłaby do wywłaszczenia z wszelkiego rodzaju własności ogromnej części Polaków – mówił prezes i zadeklarował: - My w żadnym wypadku takiego podatku nie wprowadzimy.

Usłyszeliśmy również od prezesa: - Uważamy, że ci, którzy chcą go wprowadzić to albo po prostu nie mają pojęcia o tym, co chcą zrobić, a jest także druga możliwość, że mianowicie właśnie chcą przeprowadzić taką operację, o której mówiłem.

Perfekcyjnie jak zwykle – są podstępni oni i jest on: rycerz, który będzie z zagrożeniem walczył. A, że rycerz najpierw stworzył potwora? To szczegół.

Nasuwa się jeszcze jedno porównanie – Jarosław Kaczyński to strażak, który najpierw podpala las, a potem pierwszy zjawia się na miejscu, by go gasić. W odróżnieniu od strażaka-podpalacza, prezes PiS działa jawnie. Bo co to byłby za zuch, o którego męstwie nie wiedzieliby inni.