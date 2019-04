Wiejas: "Nauczyciele już przegrali. Teraz jeszcze muszą zagrać w teatrzyku kukiełkowym" (Opinia)

Zmniejszające się poparcie społeczne, zwątpienie samych protestujących, rosnąca presja by "nie grali przyszłością młodzieży" i nieustępliwość rządu – strajk nauczycieli pewnie wygaśnie po świętach. Belfrzy będą jeszcze musieli tylko zagrać w teatrzyku "Okrągły stół". To będzie ostatni akt ich upokorzenia.

W założeniach związkowców z ZNP, FZZ i części oświatowej "Solidarności" nie tak to miało wyglądać. Spodziewali się, że wobec skali strajku w oświacie, największego od 25 lat, rząd szybko się ugnie i znajdzie pieniądze na postulowane przez nich podwyżki.

Nie ugiął się. Pieniędzy nie znalazł i w najbliższym czasie nie znajdzie, co wielokrotnie powtarzała "negocjująca" z protestującymi wicepremier Beata Szydło . "Negocjująca", bo trudno nazwać negocjacjami powtarzanie: "nie ma, nie ma, nie ma kasy".

Nieustające pasmo sukcesów

Równocześnie Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło wielki socjologiczny eksperyment, który ma sprawdzić, jak krótka jest pamięć wyborców. To nikt innych, jak minister Anna Zalewska, szefowa MEN doprowadziła do obecnego kryzysu swoją nieprzemyślaną reformą.

A teraz, uwaga! "Okrągły stół" ma być "ogólnonarodową debatą o systemie oświaty". To, czym była radosna twórczość Anny Zalewskiej? Po co była? Komu służyła? Nie poprawie systemu? Oczywiście, że nie. Bo Zalewska konsultowała zmiany chyba sama ze sobą. Jak wielkie muszą być pokłady cynizmu, żeby PiS udawał teraz, że nieudolna minister nie zrobiła tego, co zrobiła.