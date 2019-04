Wiejas: "Kaczyński żyje w swoim świecie. Druga możliwość niepokoi" (Opinia)

Jarosław Kaczyński osiągnął mistrzowski level. Kiwa się już sam ze sobą. Rolnikom obiecuje pieniądze, których nie ma. Polaków straszy euro, którego wprowadzenia nikt w ostatnim czasie nie zapowiadał. Zapomniał o tym, co wyborców niepokoi najbardziej – strajku nauczycieli i rewolucji w OFE.

Na podstawie obserwacji z ostatnich dwóch tygodni, plan ten – w ogólnych założeniach - wyglądał następująco: strajk, choć uciążliwy, to wkrótce wygaśnie; weźmiemy nauczycieli głodem (niewypłacanie pensji); sami będą szybko mieli dość; wyborcy nie będą z nimi sympatyzować.

Kolejny element pacyfikacji nauczycieli, czyli oświatowy "Okrągły stół", który ma odbyć się po świętach, załatwi sprawę do końca. Przecież w imię przyszłości dzieci belfrzy do niego usiądą. A jak już usiądą, to rząd pochwali się, że wypracuje doskonałe rozwiązania systemowe na przyszłość.