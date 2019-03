Wiejas: "Dobra wiadomość. Teraz będziemy budować Norwegię" (Opinia)

Na Podkarpaciu mamy mieć "druga Bawarię", a na Śląsku "Dolinę Krzemową". Tymczasem przesądzone jest coś innego - polska "Wiosna Ludów" i wojna ideologiczna.

Tylko zakończenie tej bajki pozostaje to samo

Minęło kilka miesięcy, a mamy kolejną kampanijną bombę – Dolinę Krzemową na Śląsku (to już nie Jarosław Kaczyński, a premier Mateusz Morawiecki). Za wcześnie, żeby oceniać, czy był to znów strzał pod publiczkę – jak wspomniałem budowanie… i tak dalej. Coś mi podpowiada, że skończy się jak z polskim samochodem elektrycznym . Nie dalej jak w sobotę, przeczytałem w Magazynie WP reportaż o tym, jak podcinane są skrzydła naszym naukowcom , dlatego nie wierzę w żadne "doliny"

Nie zmieniło się również to, że politycy partii rządzącej swoje przemówienia kończą przypomnieniem wyborcom o kasie, którą w tych wyborców wpompowali (500 plus w coraz bardziej rozszerzonej formie, "trzynastka dla emerytów" itd.). Jakby mimochodem wspominają także, że jak Polacy wybiorą kogoś innego, to ten "inny" odbierze im to, co PiS dał. Tak jakby PiS miał jakieś swoje pieniądze i mógł je rozdawać na prawo i lewo.