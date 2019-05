Wiejas: "Chmurka nad głową prezesa. Mała, ale błyska z niej i grzmi" (Opinia)

Doniesienia o politycznej śmierci Konfederacji są przesadzone. Skrajna prawica tak już ma, że się nie poddaje. Otrzepie się i wróci jesienią. Jeszcze bardziej radykalna i ksenofobiczna. To jedyna koalicja, która pod tym względem przebija PiS. Możliwe, że będzie potrzebna Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Tak bezwzględnie i bez zahamowań nikt Jarosława Kaczyńskiego od lat nie atakował. W swojej antypisowskiej narracji Koalicja Europejska przy Konfederacji to jak ratlerek przy rottweilerze.

I choć początkowo wydawało się, że to atak mrówki na słonia, to wraz z rosnącym poparciem sondażowym dla Konfederacji, PiS na agresję odpowiedział agresją.

Sam Jarosław Kaczyński wytoczył przeciw rywalom najmocniejsze oskarżenie: "To jest formacja, łagodnie mówiąc, prorosyjska, pomijając już inne cechy tej formacji. Natomiast ta prorosyjskość jest ewidentna, można powiedzieć, że transparentna".