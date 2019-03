Tylko w WP. PiS trzyma się mocno. Partia Kaczyńskiego wygrałaby wybory do PE (Badanie)

Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory do Parlamentu Europejskiego, gdyby głosowanie odbyło się już w najbliższą niedzielę. Do urn poszłoby 57 proc. uprawnionych do głosowania. Według badania na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski, swoich przedstawicieli do PE wprowadziłyby tylko cztery koalicje/partie.

Rok 2015, wieczór wyborczy PiS. Jarosław Kaczyński już wie, że wygrał. Teraz może poprowadzić PiS do kolejnego zwycięstwa.Tym razem w eurowyborach. (East News, Fot: Jan Bielecki)

Wybory w krajach członkowskich UE odbędą się pomiędzy 23 a 26 maja (w Polsce w tym ostatnim terminie). Według badania dla WP cieszyłyby się one rekordowym zainteresowaniem Polaków.

W poprzednich, tych z 2014 roku wzięło udział zaledwie 23,82 proc. uprawnionych do głosowania. Tym razem byłoby to 57 proc. (46 proc. ankietowanych raczej wzięłoby w nich udział, 11 proc. zdecydowanie poszłoby do urn).

Z badania wynika, że w wyborach zwyciężyłoby PiS. Chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 35,5 proc. badanych. Koalicja Europejska mogłaby liczyć na 28,8 proc. głosów, Wiosna Roberta Biedronia na 11,3 proc., a Kukiz ’15 na 6 proc. Pozostałe koalicje/partie nie wprowadziłyby do parlamentu Europejskiego swoich przedstawicieli.

Jeśli coś miałoby zachwiać pozycją PiS, to prawdopodobnie strajk nauczycieli zapowiadany na 8 kwietnia. Rozmowy "ostatniej szansy" mają zostać wznowione 1 kwietnia.

Zapytaliśmy również Polaków o ich poparcie dla dwóch największych partii – PiS i Platformę Obywatelską. Jeśli w wyborach do PE startowałyby tylko ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetyny, PiS zdobyłoby 44 proc. głosów, a PO 42 proc.

Z kolei w wyborach do polskiego parlamentu PiS wygrałoby w stosunku 43:39 proc.

