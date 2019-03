W Platformie kipi. Na razie pod przykryciem, ale wkrótce może się to rozlać

Dla Grzegorza Schetyny Platforma Obywatelska ma być taka, jak on chce - albo może jej nie być wcale. Ten sposób myślenia potwierdził ułożeniem list wyborczych. Jego przeciwnicy w partii już ostrzą noże.

Oczywiście, chodzi głównie o zawiedzionych, dla których zabrakło miejsc na listach do europarlamentu. Ich motywacje przy krytyce lidera są łatwo zrozumiałe, warto jednak przeanalizować ich argumenty - bo one też mają swój kaliber. Pojawiające się zarzuty można podzielić na trzy kategorie. Przyjrzyjmy się im po kolei.

Schetyna stawia na swoich

Zarzut pierwszy - po co w ogóle powstała koalicja. O ile współpraca z PSL-em nie budzi większych kontrowersji, to już wciąganie na listy SLD tak. Irytuje, bo to partia postkomunistyczna. Irytuje, bo nie widać w koalicji z nimi myśli przewodniej. Gdyby Sojusz startował w wyborach samodzielnie, musiałby rywalizować o głosy z Wiosną Roberta Biedronia - oba ugrupowania wykrwawiałyby się we wzajemnych zmaganiach, a PO tylko by patrzyła na rozwój sytuacji. A tak sama musi podjąć rywalizację z Biedroniem - i płacić za to rachunki.