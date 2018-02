Szef MSZ próbował bronić Morawieckiego. Tylko go ośmieszył

To, że podwładni bronią szefa jest normalne i częste. Niestety często jeszcze pogarszają sytuację. Najnowszy przykład to szef MSZ prof. Jacek Czaputowicz, który postanowił usprawiedliwić wypowiedź Mateusza Morawieckiego z Monachium. Winę zrzucił na nieznajomość angielskiego.

Przeciwnicy wymiany Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego mają moment schadenfreude. Nowy premier w kryzysie dyplomatycznym z Izraelem (a także Ukrainą, USA i dużą częścią UE) zaliczył kilka wpadek. Ostatnia miała miejsce w Monachium, gdzie na dorocznej Konferencji Bezpieczeństwa szef rządu wśród sprawców Holokaustu wymienił Żydów. To na nowo zaogniło stosunki z Tel Awiwem, które zdawały się już nieco uspokajać.

Można zrozumieć, że prof. Czaputowicz chciał wybronić swojego szefa. Ale tylko go ośmieszył. Bo ważne, by lider znał swoje ograniczenia. Premier powinien był mieć świadomość, że materia jest skomplikowana i zawiła, a jego znajomość języka angielskiego nie daje pewności, że obędzie się bez wpadek. Minister Czaputowicz wyraźnie pokazał, że Morawiecki nie był w stanie przyznać, że nie czuje się na siłach, by poprosić o tłumacza. Nawet nie podczas całej konferencji prasowej, ale w najbardziej newralgicznych momentach.