Koziński: "Platforma miała ścigać PiS. Znalazła się w kleszczach między Lewicą i Hołownią" [OPINIA]

Oczywiście, głosowania w tej sprawie jeszcze nie było, być może dojdzie do niego w połowie maja. Ale jeśli do tego czasu Budka nie znajdzie pomysłu na to, żeby wyrwać się z impasu, to kleszcze, które tworzą teraz Lewica i Hołownia, zaczną coraz skuteczniej rozrywać PO. Tej partii nie wystarczy czekać - będzie musiała podjąć radykalne działania, by odzyskać inicjatywę po stronie opozycji. Bo za jakiś czas może nie mieć okazji na odzyskanie tej inicjatywy.