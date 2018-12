PiS wyremontował nam dom. Piękny kościół im wyszedł

Kto nie widział i nie słyszał, ten nie uwierzy. Przedstawiciele PiS ogłosili w weekend, że przeprowadzili "gruntowny remont domu, który nazywa się Polska" i chcą, by od teraz panował w nim spokój i porządek. Prace remontowe zakończyły się zamontowaniem wielkiego krzyża na dachu chałupki.

Odkurzyli nawet "unijną szmatę"

To obraz PiS z akademii zorganizowanej w sobotnie popołudnie przez PiS, ku czci PiS. Powodem była 3. rocznica objęcia rządów przez partię Jarosława Kaczyńskiego. Na potrzeby imprezy wyciągnięto nawet "unijną szmatę" (jak mawia posłanka Krystyna Pawłowicz o fladze UE) i powieszono ją pomiędzy dwiema flagami Polski.

Przebiegu akademii nic nie miało prawa zakłócić, a już na pewno nie dziennikarze swoimi pytaniami. Te zadawała publiczność zaproszona przez PiS. Tu organizatorzy wyraźnie zainspirowali się Władimirem Putinem. Prezydent Rosji co roku organizuje telekonferencje, w których padają podchwytliwe pytania, np. dlaczego jest najmądrzejszy i jak robi to, że jest najmądrzejszy.

"Po tych trzech latach, kiedy przeprowadziliśmy gruntowny remont domu, który nazywa się Polska – a podczas remontu czasami jest trochę nerwowo, sąsiad się trochę zdenerwuje, bo hałasujemy, czasami trzeba to mieszkanie umeblować na nowo – jest teraz czas na bezpieczny rozwój, na spokój, na stabilność" – mówił premier.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że "jesteśmy obozem politycznym zmiany, który rozumie poczucie stabilności. Chcemy ją dać, nie chcemy, by walka polityczna wyglądała jak walki plemienne. Zapraszamy opozycję do dyskusji".

Po tych słowach premiera na słuchaczy mógł spłynąć spokój. I nieważne jakiej partii wyborcy kibicują, skąd przybywają i dokąd zmierzają. "Stabilność i spokój" – to musiało zapłodnić wyobraźnię każdego. I uspokoić. Na radość było za wcześnie.

Partia z Kościołem, a Kościół naucza partię

Tak to już bywa w ostatnich latach, że opuszczając stolicę i udając się w kierunku Torunia, polityków ogarnia religijne uniesienie. Tym razem większe nawet niż zazwyczaj, bo i okazji podniosła – 27-lecie rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka . I tam usłyszeliśmy od władzy wszystko, czego władza nie powiedziała na swojej akademii.

"(…) Matko Boska Nieustającej Pomocy, to jest moja wielka prośba, wielkie zawołanie: Miej w opiece naród cały. Również tych, którzy nie kochają Polski, aż tak mocno jeszcze póki co, tak jak my tutaj, tak jak cała Rodzina Radia Maryja, której składam najlepsze życzenia (...)" – mówił Mateusz Morawiecki.