Paweł Wiejas: Boże Narodzenie wypadło we wrześniu, ale już mi spalili choinkę

Olaboga, Duda rozmawiał z Tuskiem. Olaboga, Tusk śmiał się, rozmawiając z Dudą. A to przecież sprawa normalna, z której uczyniliśmy sprawę nienormalną, wręcz nadzwyczajną. Takie cuda tylko w Polsce.

Prezydent Andrzej Duda i szef Rady Europejskiej Donald Tusk spotykają się rzadko. A jak już się spotkają, to przyzwyczaili nas, że wymieniają zdawkowe uprzejmości i uciekają, jakby ktoś im wrzucił w spodnie rozpalone do czerwoności węgle.

To w sumie błahe wydarzenie. Błahe, ale nie w kraju, w którym obywatele przyzwyczajeni są do zgoła innych zachowań polityków. Dlatego najpierw trafiło na czołówki, a następnie stało się przedmiotem bardzo poważnych komentarzy i dociekań: "O co chodzi". Niektórzy dziennikarze nawet zaczęli dopytywać speców od czytania z ruchów warg, co takiego prezydent powiedział szefowi RE.