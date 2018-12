Marcin Makowski: Nowe szaty PiS-u. Czy wyborcy uwierzą w "ciepłą wodę w kranie" 2.0?

Zamiast polaryzacji, chaosu komunikacyjnego i wewnątrzpartyjnych wojenek - stabilizacja społeczna i korzystanie z owoców rosnącego PKB. Prawo i Sprawiedliwość kusi wyborców łagodną twarzą i nowymi, europejskimi szatami. To odpowiedź na "syndrom roku 2007". Pytanie brzmi: czy suweren to kupi?

Polacy chcą po prostu pożyć

Żadnych rewolucji

Bezpośrednią konsekwencją uświadomienia sobie politycznego "stanu gry" była zatem sobotnia konwencja premiera Mateusza Morawieckiego, otoczonego publicznością i czołowymi politykami prawicy, podczas której w stylu amerykańskich spotkań "townhall" mówił o metaforze zakończeniu remontu domu. - To jest trochę tak, jak z remontem domu: trzeba najpierw jakieś materiały ściągnąć, pomalować ściany, czasem jest trochę nerwowo, materiały nie przyjdą na czas, sąsiad się zdenerwuje, bo hałasujemy, czasami trzeba umeblować na nowo to mieszkanie. Właśnie to zrobiliśmy - stwierdził premier. Właśnie tak będą wyglądać w cyklu wyborów europejskich i parlamentarnych "nowe szaty PiS-u". Spokój, mała stabilizacja, Polish dream i ogłoszenie końca wojny polsko-polskiej, na tle powiewającej flagi Unii.

Sam spokój to za mało

Choć wydaje się, że zapędzając się na własne życzenie w wiele politycznych zaułków, PiS nie ma obecnie innej drogi niż dryfowanie w kierunku centrum, ale czy powrót do narracji z 2015 zadziała raz jeszcze? Wielu polityków obozu władzy ma co do tego wątpliwości, obawiając się powrotu czegoś, co określają mianem "syndromu roku 2007". Czyli przegranej w wyborach parlamentarnych, pomimo świetnych wskaźników gospodarczych. Można bowiem, jak Platforma Obywatelska w czasie kryzysu 2011 r. "wymyślić się na nowo", ruszyć w Polskę Tuskobusem i odbudować inicjatywę. Do tego potrzeba jednak paliwa, które dzisiaj władzy brakuje. Przekaz Morawieckiego, czyli platformerska "ciepła woda w kranie" 2.0 to jedno, ale bez zaoferowania wyborcom nowego programu aspiracyjnego na miarę 500+, ciężko będzie uzyskać nie tyle wygraną, co samodzielną większość w przyszłym Parlamencie.