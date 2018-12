Marcin Makowski: Miał być wiatr w żagle, powiało nudą. Kaczyński w Jachrance bez pomysłu na wybory

Do tej pory w PiS-ie panowało graniczące z sanacyjną wiarą w Piłsudskiego przekonanie, że nawet jeśli przyjdzie politycznie słabszy moment, kryzys czy afera - słowo naczelnika poukłada sprawy na nowo. Zresetuje politykę i nakreśli plan na przyszłość. Tego wszystkiego w Jachrance zabrakło.

"PiS - PO jedno zło"

Do kogo naprawdę mówił Kaczyński?

Największą ironią tego stanu rzeczy jest jednak fakt, że Jarosław Kaczyński poświęcił większość wystąpienia udowadnianiu, jak bardzo PiS od Platformy się różni. - My domagamy się kar, wyciągamy wnioski, robimy wszystko by ograniczyć patologie. Co robi druga strona? Nie reaguje w najmniejszym stopniu na tego rodzaju wydarzenia. Wszyscy są niewinni. Każdy kto znalazł się w obszarze zainteresowań wymiaru sprawiedliwości cierpią z przyczyn politycznych - wyliczał Kaczyński. Tylko do kogo właściwie skierowane były te słowa? Kto w przestrzeni politycznej zrównuje Koalicję Obywatelską ze Zjednoczoną Prawicą? Partia RAZEM ? Być może. Ale przecież to nie Adrian Zandberg był tutaj adresatem. On znajdował się gdzie indziej, w Toruniu. Jarosław Kaczyński swoim przemówieniem udowodnił, że dzisiaj inaczej widzi potencjalne zagrożenie dla swojego obozu, i nie jest nim brak programu dla wyborcy centrum. W moim odczuciu prezes wysłał jasny sygnał dla rodzącej się na prawicy konkurencji, która może czuć się rozczarowana niewywiązywaniem się z najbardziej radykalnych obietnic wyborczych.

Stąd cała litania afer PO i sukcesów PiS. Pokazywanie, że nawet jeśli prawica ma afery, ”to skalą są one nieporównywalne do wcześniejszych”. Za wszelką cenę Kaczyński próbował również bagatelizować znaczenie afery KNF dla swojego ugrupowania, o prawdziwy grzech zaniechania oskarżając oczywiście Donalda Tuska, ”który nic nie zrobił w przypadku luki VAT-owskiej, afery Amber Gold i OLT Express”. Były premier udowadniał, że to nie on łamie konstytucję, tylko oni. Nie on łamie praworządność, tylko tamci. I tak dalej. Defensywnie, z głową w starych konfliktach, jakbyśmy mieli rok 2016, a spór o Trybunał Konstytucyjny rozgrzewał media. Jeśli faktycznie to wystąpienie miało tchnąć nadzieję w Zjednoczoną Prawicę, to chyba nie spełniło żadnego z pokładanych w nim celów. Żaleniem się na opozycję nie wygrywa się wyborów. Jeśli PiS ma się czymś różnić od PO, nie powinno na tej płaszczyźnie powtarzać błędów przeciwnika. A tak to zaczyna wyglądać.