Makowski: ”Wiosenne porządki w TVP. Prezydent i premier stracili cierpliwość do Jacka Kurskiego” [OPINIA]

Do zarządu TVP, obok Jacka Kurskiego, trafił zwolniony przez niego Piotr Pałka i odsunięta na boczny tor Marzena Paczuska. W planie koalicji prezydenta i premiera - roszady personalne mają służyć zmianie charakteru telewizji. Więcej pluralizmu, mniej politycznej propagandy. ”Ta okazuje się nieskuteczna” - słyszę z otoczenia Mateusza Morawieckiego.

”Wiadomości” wycinają premiera

Andrzej Duda rozczarowany

Prezydent Andrzej Duda także przestał ukrywać swoją opinię odnośnie kursu mediów publicznych, niedawno zupełnie wprost krytykując na Twitterze materiał ”Wiadomości”, w którym zakupy w Biedronce prezydent Gdańska opisano belką ”1 wódka, 2 cole i 3 ochroniarzy”. - Prezydent Aleksandra Dulkiewicz kupowała alkohol w sklepie? A co, jest zakaz robienia takich zakupów? Nie wolno dorosłej osobie kupować alkoholu? Nie wolno Prezydentowi Miasta robić takich zakupów? Nie widzę tu żadnego problemu. To prywatna sprawa, nie urzędowa. Dajcie spokój! - stwierdził Duda. Jego osobiste wsparcie dla mianowanej do zarządu Marzeny Paczuskiej było o tyle istotne, że to od podpisu prezydenta ostatecznie zależy, czy TVP otrzyma od skarbu państwa 1,2 mln zł rekompensaty za niepłacony abonament RTV.