Makowski: Sołtys, kardynał i przeprosiny prymasa. Polski Kościół w historycznym kryzysie [OPINIA]

W chwilach takich jak te biskupi uwielbiają powtarzać słowa z Ewangelii wg św. Mateusza, które Jezus skierował do Szymona Piotra. "Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą". Bez względu na kryzys, z którym Kościół się zmaga, on sam będzie trwać aż do skończenia świata. Przecież przez dwa tysiąclecia opierał się wojnom, reformacji, totalitaryzmom, herezjom i własnej słabości. Dlaczego teraz, zwłaszcza w Polsce, miałby ponieść ewangelizacyjną porażkę?