Makowski: "Za PKN Orlen dziękuję Ci, Panie". Tak młodzi do Kościoła nie wrócą [OPINIA]

Czy to jest język Ewangelii? Czy stosunek do przejęcia Polska Press przez Orlen to sprawa dla Kościoła? A co, jeżeli ktoś z wiernych nie dostrzega owej dobrej zmiany w "Dzienniku Zachodnim"? Walka o niedzielę wolną od handlu ma w sobie głębokie podstawy związane z godnością człowieka, teologią i myślą społeczną, którą Kościół opracowywał przez stulecia. Sprowadzona do doraźnej publicystyki u młodych, zamiast przyciągać do wspólnoty, może wywołać co najwyżej wzruszenie ramion. To nie ich język, nie ich problemy, nie ich świat. Czy Episkopat to widzi?