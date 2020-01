Makowski: "Putin zrealizował swój plan. Sami przynieśliśmy mu konflikt wewnętrzny na tacy" [OPINIA]

Nie trzeba być dyplomatycznym geniuszem, żeby wiedzieć, gdzie uderzyć w Polskę, aby zabolało. Z perspektywy Kremla jest to wręcz dziecinnie łatwe - raz gra się wrakiem Tupolewa, innym razem historią. Brakiem jedności i konfliktem wewnętrznym nasi politycy dali Putinowi to, czego oczekiwał. Przykrycie własnych problemów.

Sukcesy pilnie potrzebne

Tymczasem sukcesy, zwłaszcza wizerunkowe, potrzebne są Moskwie jak powietrze. W maju z wielką pompą na Placu Czerwonym odbędą się przecież uroczystości związane z 75. rocznicą zakończenia II wojny światowej. To kluczowa dla kremlowskiej polityki historycznej impreza, w której sowiecki i rosyjski imperializm zlewają się w propagandowy obraz niezwyciężonej armii, oswabadzającej świat z faszyzmu. Przeszłość łączy się z teraźniejszością, ale tylko od strony wojennego heroizmu. Mordy Armii Czerwonej, agresja na Polskę, współdziałanie z Hitlerem i późniejsza zimna wojna z Zachodem siłą rzeczy do tej układanki nie pasują.

Reakcja łańcuchowa

Podobnych wypowiedzi, krytykujących nie tylko Rosję, ale być może ostrzej - polski rząd i polskiego prezydenta - było w ciągu ostatnich dni bez liku. I to właśnie na nie, oraz spowodowanie wewnętrznych podziałów w i tak spolaryzowanym kraju, liczył Putin. Bo przecież również politycy PiS-u nie pozostawali na zaczepki dłużni, podkręcając temperaturę tego jałowego sporu. Tymczasem nie tyle kwestią rozsądku, ale racji stanu, jest zachowanie w podobnych sytuacjach jedności, umiarkowania i powagi oraz odłożenie wewnątrzpartyjnych rozgrywek czasowo na bok. Jeśli historia czegoś nas uczy, to właśnie tego, aby nie odczuwać schadenfreude, gdy stawką jest wizerunek państwa, a nie tego czy innego polityka.

Nie czas na partyjne rozliczenia

Tymczasem polska reakcja na putinowską propagandę wygląda gorzej niż źle. Zachowaliśmy się tak, jak gdyby ktoś do przedszkola wrzucił granat, a my zamiast cisnąć nim za okno, zaczęliśmy podawać go z rąk do rąk, obwiniając inne dzieci, że niechlujnie łapią. A przecież inny scenariusz jest możliwy. - Wobec bezczelnych kłamstw prezydenta Putina i rosyjskiej propagandy potrzebne jest wspólne stanowisko polskich władz i opozycji. Tu nie ma miejsca i czasu na wewnętrzny spór - słusznie zaapelował Donald Tusk. Również marszałek Senatu potrafił zdobyć się na wezwanie do jedności: