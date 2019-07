Makowski: "Obchody wyzwolenia Auschwitz za plecami Polski. Netanjahu wolał Putina" [OPINIA]

Czy można celebrować rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau poza jego terenem? Premier Izraela udowadnia, że można. Polityka okazała się dla niego ważniejsza od historii, a zamiast przyjazdu do Polski, gdzie nie chciano Putina, zrobi obchody u siebie. Z Putinem jako honorowym gościem.

Jak podała 14 czerwca rosyjska agencja informacyjna TASS, a co w Polsce przeszło niemal niezauważone, prezydent Izraela Reuven Rivlin zaprosił prezydenta Rosji Władimira Putina do "wspólnego świętowania w styczniu 2020 75-rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz przez Armię Czerwoną". Jak dodała głowa państwa Izraela, "musimy jasno przeciwstawić się rasizmowi i nienawiści w każdej formie, a prezydent Putin oraz Rosja są wielkimi sojusznikami w walce z antysemityzmem" oraz "są zaangażowani w podtrzymanie bezpieczeństwa Izraela".

Putin ważniejszy od prawdy

Rocznica na uchodźstwie

Porażka na arenie polityki historycznej

Jest coś symbolicznego w fakcie, że tak jak w latach czterdziestych, aż do przejęcia obozu z rąk Niemców, jego więźniowie pozostawali osamotnieni przez społeczność międzynarodową, podobnie będzie, najprawdopodobniej, i w przyszłym roku. Co może zrobić strona Polska? Maksymalnie odpolitycznić oficjalne obchody w Polsce, a do Izraela albo nie lecieć, albo wysłać niskiego rangą urzędnika. Nie zmienia to jednak faktu, że w walce o politykę historyczną, to Izrael kolejny raz nas ogrywa, a Benjamin Netanjahu po prostu wykpił. Warto wyciągnąć wnioski.