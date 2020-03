Makowski: "Przełóżmy wybory, ale zróbmy to z głową. Termin? Lipiec" [OPINIA]

Co gorsze, zarówno rząd jak i opozycja mają w swoich rękawach sporo mocnych i trudnych do podważenia argumentów. Oczywiście, jeśli potraktuje się je indywidualnie, zamiast w szerokim spektrum obecnej sytuacji oraz zapomni, że niektóre nawzajem się wykluczają. Przyjrzyjmy im się z bliska.

Co mówi opozycja? Choć cały obóz nie posługuje się spójną argumentacją, można przyjąć, że panuje w nim konsensus co do jednego - w sytuacji utrudnionej lub niemożliwej do prowadzenia kampanii wyborczej, głosowanie musi być przełożone. Pojawiają się tutaj oczywiście postulaty dbania o zdrowie głosujących, podnoszone są prawne przeciwwskazania przeprowadzenia głosowania w momencie ograniczenia wielu praw podstawowych (np. co z głosami Polonii?), ale ostatecznym remedium - warunkiem koniecznym, aby głosowanie posiadało legitymacje społeczną - jest wprowadzenie faktycznego stanu wyjątkowego. Bez uwzględnienia negatywnych konsekwencji z nim związane, które zgodnie z argumentacją liderów np. Koalicji Obywatelskiej, wcale nie muszą wystąpić.