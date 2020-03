Makowski: "Stan epidemii. W pół drogi do klęski żywiołowej. Na co czekamy?" [OPINIA]

W końcu w ustawie z kwietnia 2002 w art. 3 pkt. 2 wyraźnie czytamy, że jednym z powodów jej wprowadzenia jest masowe występowanie chorób zakaźnych. Trudno o bardziej skrajny przykład tego zjawiska, niż pandemia. I to taka, która paraliżuje niemal cały świat - w tym cały nasz kraj, będąc obecna we wszystkich województwach.

Argumentacja polityków obozu rządzącego jest podobna i niezmienna; skoro państwo działa, realizuje swoje obowiązki i nie ma zagrożonej ciągłości dowodzenia, nie ma również póki co konieczności przekładania wyborów prezydenckich. Szczególnie, że nie wiadomo co wydarzy się na jesieni, gdy koronawirus może zaatakować raz jeszcze. Tylko jak zestawić to tłumaczenie ze słowami samego premiera, który ogłasza, że lekcje w szkołach nie będą wznowione przynajmniej do świąt wielkanocnych?