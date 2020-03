Makowski: "Polityczna gra wokół wyborów. Z jednej strony 'spisek Kremla', z drugiej bierność opozycji" [OPINIA]

O tym dlaczego wybory prezydenckie w obliczu pandemii powinny zostać przełożone, pisałem już tydzień temu, więc wszystkich zainteresowanych pragmatyczną argumentacją podobnego scenariusza, odsyłam do poniższego felietonu. W międzyczasie, zamiast zastanawiać się jak realnie doprowadzić do sytuacji, która nie będzie narażać zdrowia setek tysięcy Polaków w komisjach wyborczych, oraz milionów, które pójdą głosować - zarówno rząd jak i opozycja pogrążyły się w bierności albo mnożeniu kolejnych, absurdalnych teorii spiskowych.

PR-owcy i Rosjanie

Jedna z nich, zaprezentowana na portalu wPolityce.pl głosiła wprost, że za narracją o konieczności przełożenia majowych wyborów stoi nie tyle zdrowy rozsądek, sytuacja epidemiczna i logistyka, ale "agencje PR pracujące dla opozycji", które "spinują dziennikarzy, chcąc wywołać presję na natychmiastowe przesunięcie wyborów". Całość tekstu, sugerującego również, że to jedyna strategia opozycji wobec rosnącego poparcia dla Andrzeja Dudy , opatrzona została krzykliwym nagłówkiem "UJAWNIAMY". Niestety żaden z dziennikarzy portalu nie chciał się pod tą wiekopomną pracą śledczą podpisać. Szkoda.

Kolejnym odkryciem tych samych mediów była wersja nie o agencjach PR-owych, ale znacznie potężniejszym wrogu - Kremlu. "Wreszcie ktoś to powiedział: 'Na panice zależy jedynie Rosjanom'; 'chcą wymusić przesunięcie terminów wyborów prezydenckich'" - mogliśmy przeczytać w relacji z rozmowy z ekspertem ds. służb specjalnych Piotrem Woyciechowskim. Czy za przełożeniem drugiej tury wyborów samorządowych we Francji, Euro 2020, festiwalu filmowego w Cannes i dziesiątkiem innych imprez masowych również stoi Rosja? O tym ekspert milczał. Zostawmy jednak na boku złośliwości, bo sytuacje w istocie jest poważna i zasługuje na takie właśnie potraktowanie. I tutaj - zdawać by się mogło - otwiera się furtka dla opozycji.