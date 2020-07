Makowski: "Prezydenckie 'debaty korespondencyjne'. Przegrany jest tylko jeden" [OPINIA]

Trudno o bardziej realny symbol nie tyle podziałów politycznych w Polsce, bo te od zawsze były realnie i nie wymyśliła ich Platforma z PiS-em, ale fizycznej wręcz manifestacji tego, jak wygląda życie w bańce informacyjnej. Wyborcy mogą mieć już bowiem nie tylko "swoje" telewizje, portale, gazety i tygodniki, ale również "swoje" debaty, podczas których kontrkandydat wydaje się zbędną dekoracją do zaocznego sądu nad jego wizją państwa.

W konsekwencji braku realnej stawki, autentycznego starcia prezydentów Dudy i Trzaskowskiego, otrzymaliśmy nie tyle przydługie expose z jednej, albo konferencję prasową z drugiej strony - ale po prostu dwa nudne spektakle, pozbawione emocji, polotu i treści, które mogłyby zmienić czyjekolwiek zdanie na finiszu kampanii. Jedyną konsekwencją tego stanu rzeczy może być demobilizacja części elektoratu Szymona Hołowni i Krzysztofa Bosaka , który widząc polityków niepotrafiących stanąć ze sobą na ubitej ziemi, zniechęci się do głosowania w ogóle, czując, że kandydaci nie traktują ich głosu serio. Wcale im się nie dziwię.

Oczywiście trudno w tym wszystkim postawić znak równości między Końskimi a Lesznem. O ile Rafał Trzaskowski przewiózł po prostu warszawskich dziennikarzy do Wielkopolski, która służyła jako tło pod dyskusję, którą mógłby urządzić na Powiślu - o tyle trzeba mu oddać, że stanął do dyskusji z dwudziestoma zróżnicowanymi redakcjami. Choć ewidentnie uszczypliwie odnosił się do tych, które z góry określił jako "prorządowe", a na wiele pytań jasnych odpowiedzi nie udzielił, przynajmniej kilka stosunkowo niewygodnych padło, a sam kandydat musiał się z nimi skonfrontować.