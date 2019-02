Makowski: ”Erozja dworu Kaczyńskiego? Póki co zaplecze prezesa trzyma się mocno” [OPINIA]

Doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska powiedziała jakiś czas temu, że Jarosław Kaczyński stworzył wokół siebie grupę najbliższych współpracowników, przypominających zachowaniem codzienność królewskiego dworu. Jeśli tak jest, sprawa Kazimierza Kujdy czy wolta Adama Glapińskiego każą zapytać o jego spoistość.

Na początek dwa cytaty z najnowszego wywiadu prezesa Prawa i Sprawiedliwości dla PAP-u. Numer jeden: ”Czasem jestem zaskoczony wypowiedziami prezesa NBP Adama Glapińskiego, nie cieszą mnie one; Glapiński pełni niezależną funkcję, nie mam żadnego wpływu na jego wypowiedzi”. I numer dwa: ”Nie usprawiedliwiam w żadnym wypadku współpracy Kazimierza Kujdy ze służbami PRL; informacja o niej spadła na mnie jak grom z jasnego nieba”.

Kręgi wtajemniczenia

Obaj wprowadzili do wewnętrznego kręgu bytów i osób orbitujących wokół PiS-u element destabilizacji. To w końcu od Marka Chrzanowskiego, byłego szefa KNF i przybocznego prezesa NBP, zaczął się kryzys, który za sprawą niebotycznych wynagrodzeń i dosyć aroganckiego sposobu bycia Adama Glapińskiego, w końcu odwrócił się przeciwko bankowi centralnemu. A ten, mając świadomość konstytucyjnej niezależności i będąc pod ostrzałem polityków Zjednoczonej Prawicy, odpowiadał pięknym za nadobne, krytykując m.in. wicepremiera Jarosława Gowina czy senatora Jana Marię Jackowskiego .

Drogi do PiS

Tak samo, jeśli nie gorzej pod względem ideologicznym, wyglądało ukrywanie przez byłego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej swojej agenturalnej przeszłości. Moi rozmówcy z Prawa i Sprawiedliwości, gdy ich oto pytałem, zarzekali się, że Jarosław Kaczyński naprawdę nie wiedział, że jego wierny kompan od 1979 do 1987 r. figurował zarejestrowany w aktach Służby Bezpieczeństwa jako TW ”Ryszard” . Tym bardziej warto podnieść kwestię, czy wspomniany przez Zofię Romaszewską ”dwór”, o ile istnieje, nie zaczyna się sypać.

Jeśli przyjąć za wykładnię, że odnosi się on głównie do aktywnych w polityce ludzi wywodzących się z pierwszej partii Kaczyńskiego - Porozumienia Centrum - teza o braku spoistości wydaje się dosyć naciągana. Pomijając w tej chwili przydługie i historyczne rozważania, kto jaką drogą doszedł do miejsca, w którym się obecnie znajduje (część osób w 2001 r. po założeniu PiS-u nadal startowała z jego list formalnie będąc w PC, niektórzy przyszli z AWS, inni z ZChN czy PPChD), nadal przy Kaczyńskim stoi spore grono wiarusów.