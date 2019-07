Makowski: "Biała Róża księżnej. Partia, która ma odciągać uwagę" [OPINIA]

Była pogodynką i księżną przez pięć tygodni. Wspierała klastry, innowacyjnych przedsiębiorców i kobiety w biznesie. Gościła na rządowych konferencjach, spotykała się z posłami - samozwańczo reprezentowała Polskę na konferencjach międzynarodowych. Teraz zakłada partię, ale przecież nie o politykę tutaj chodzi.

"Partia ekspertów"

Pudrowanie rzeczywistości

Ideowy kogel-mogel

Biała Róża symbolizuje bowiem "ruch oporu wobec wszystkich partii", uosabia "szlachetność, elegancję, piękno, konsekwencję, ale też odwagę", na wzór "organizacji, która została stworzona przez młodych, wykształconych ludzi, która sprzeciwiła się hitleryzmowi". Kto jest zatem współczesnym odpowiednikiem NSDAP w Polsce? Sądząc po tym, co mówi Jarosławska-Sapieha: wszyscy poza nią. - Partia rządząca, w cieniu demokracji proponuje dyktaturę jednego człowieka, a co proponują partie opozycyjne? Dyktaturę elit. Nie godzimy się ani na jedno, ani na drugie. (...) Dlatego powstaje nowa partia polityczna - stwierdziła 6 lipca.

Kolejną aktywnością Białej Róży, nie związaną z niczym, co zapowiadała, była natomiast konferencja na temat... samobójstwa Andrzeja Leppera. „Liczne dyskredytacje i marginalizowanie Andrzeja Leppera były zapowiedzią rychłej śmierci, nie tylko politycznej. My się nie damy!” - mogliśmy przeczytać na Twitterze ugrupowania.

Gdy nie wiadomo o co chodzi....

Po co więc ta partia? Niech odpowiedzią będzie fragment książki Pawła Reszki i Michała Majewskiego z 2014 r. pt. "Zawód: szpieg. Rozmowy z Aleksandrem Makowskim" o działaniu Rosjan w USA w latach 70. "Była cała grupa 'zachodnich', jak ich nazywałem. Ubrani super, najnowsze garnitury, eleganckie koszule, krawaty dobrane, znajomość dwóch czy trzech języków. Radzieccy czasami brali takiego swojego i wystawiali na wabia. I on się zachowywał, jakby był trzema oficerami KGB. Chodziło o to, żeby przykuć uwagę. Obserwacja chętnie rzuca się na takiego gościa, a reszta może wtedy łatwiej funkcjonować" - mówił Makowski.

"Mam to w głowie, gdy nagle wyskakuje ktoś nowy, ładny, głośny albo krzykliwie skupiający podejrzenia na sobie. I wszyscy za tym lecą, jak komary do lampy" - dodał niedawno do tego cytatu Majewski, publikując fragment książki na Twitterze. I tak to tutaj Państwu zostawię.