Koziński: "PiS nie może zawrócić. Wie, że jak przegra, nie będzie czego zbierać" (Opinia)

Opozycja wielokrotnie zapewniała, że nie będzie miała litości w rozliczaniu PiS-u po odzyskaniu władzy. Kto wie, czy tymi groźbami nie przesądziła o wyniku wyborów.

Kto teraz kołysze łódką?

Co najbardziej zdziwiło po tym posiedzeniu? Jak niewiele z tego, co się w jego trakcie działo, wyciekło na zewnątrz. Owszem, mieliśmy oficjalne wystąpienie szefa klubu i rzeczniczki partii, którzy krótko je omówili. Owszem, sporo miejsca poświęciły mu telewizyjne serwisy informacyjne. Niby więc na deficyt wiedzy narzekać nie można.

Bez litości

Pod tym względem w PiS-ie panuje sielanka. Owszem, trochę łódką kołysze Zbigniew Ziobro, wiadomo, że Beata Szydło nie czuje nawet grama sympatii do Mateusza Morawieckiego. Ale na zewnątrz nie wydostaje się prawie nic. Dostajemy tylko okrągłe komunikaty o potrzebie "zakasania rękawów", obło brzmiące informacje o tym, by unikać "triumfalizmu". Tyle.

W ten sposób wracamy do początku tego tekstu i metafory o Hernánie Cortésie. Kaczyński zastosował dokładnie tę samą strategię co on. Politycy PiS dobrze wiedzą, co ich czeka, jeśli przegrają wybory, stracą władzę. Grzegorz Schetyna wystarczająco często mówił o tym, jak brutalne będzie rozliczenie PiS-u, żeby to się utrwaliło.