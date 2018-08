Kościół z PiS, PiS z Kościołem. Nasz sondaż

Kościół katolicki pomaga rządowi Zjednoczonej Prawicy. Tak wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski przeprowadzonym na panelu Ariadna.

Politycy Zjednoczonej Prawicy korzystają z każdej okazji do okazywania religijności i przywiązaniu do wartości głoszonych przez Kościół katolicki w Polsce.

Do historii przejdzie też na pewno wystąpienie Beaty Kempy na 24. urodzinach rozgłośni o. Tadeusza Rydzyka: "Pan prezes Jarosław Kaczyński w dniu, kiedy wygraliśmy wybory, bez cienia triumfalizmu zaprosił wszystkich do biało-czerwonej drużyny dla Polski. (...) Rodzina Radia Maryja jest kręgosłupem tej biało-czerwonej drużyny, że zawsze stoi przy Bogu, przy Kościele, przy Ojczyźnie. I do zawołania: »Alleluja i do przodu« my dodajemy »Damy radę!«"