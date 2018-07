Jeśli nie teraz, to później Kościół może dać sobie spokój. Czas zabrać głos w sprawie Polski

Politycy PiS masowo uczestniczą w uroczystościach religijnych, a hierarchowie nie zabierają głosu w sprawie reform „dobrej zmiany”. Wrażenie: Kościół popiera PiS. W samym Kościele musi się jednak gotować od emocji. Biskup gliwicki Jan Kopiec dostrzegł właśnie "upartyjnienie państwa przez jedną opcję”.

Prezydent Andrzej Duda łapiący hostię w czasie mszy w Wilanowie. Premier Mateusz Morawiecki ogłaszający odbudowanie wartości rodziny poprzez wiarę na Jasnej Górze. Rozmodleni marszałek Sejmu i Senatu. Rozmodleni ministrowie i posłowie PiS. Klękali przyjmując komunię, a potem wracali do swojej ciężkiej pracy. Likwidowali kolejno niezależność Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, łamali trójpodział władzy. Robili to przy milczeniu Kościoła.

Partia z Kościołem, Kościół z partią?

Odbiór jest prosty. Ponieważ Kościół, którego autorytetem PiS podpierał się w każdej możliwej sytuacji, milczy, to znaczy, że popiera PiS i wszystko co partia Jarosława Kaczyńskiego robi.

„Co powoduje, że w sytuacji, gdy jawnie łamana jest Konstytucja RP, nie słychać głosu Kościoła Polskiego? Gdzie jest Kościół Prymasa Tysiąclecia, Wielkiego Jana Pawła, Prymasa Glempa?” – pytał Roman Giertych w liście skierowanym do Konferencji Episkopatu Polski oraz Nuncjusza Apostolskiego. I kontynuował: „Czyż nie jest oczywiste, że w momencie, gdy całość władzy sądowniczej, wykonawczej, ustawodawczej będzie zależeć od woli jednego człowieka, to również prawa, które dają tak unikalną pozycję Kościoła w Polsce na tle państw Europy i świata staną się fikcją? Bo tam, gdzie nie ma Państwa Prawa, to nie istnieją żadne prawa”.