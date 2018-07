Prezydent się napracował, a tu naród nie chce zmian w Konstytucji. Nasz sondaż

Konstytucję należy pozostawić bez zmian lub dokonać w niej jedynie niewielkich korekt. Tak wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski przeprowadzonego na panelu Ariadna.

Według prezydenta Konstytucja RP z 1997 roku jest już stara i Polska potrzebuje nowej, „uszytej na miarę XXI wieku”. Swój plan napisania nowej Konstytucji prezydent po raz pierwszy przedstawił w zeszłym roku. Z kolei w ostatni piątek Andrzej Duda ogłosił pytania, które chciałby zadać Polakom w referendum konsultacyjnym dotyczącym zmian w Konstytucji. Prezydent podkreślał, że chce, żeby to Polacy wyznaczyli kierunek, w którym maja podążać potem prawnicy tworzący Konstytucję.

Jeśli prezydent liczył, że Polacy będą chcieli gruntownej przebudowy Ustawy Zasadniczej, to może być rozczarowany. Okazuje się, że ponad 50 proc. badanych nie widzi potrzeby tworzenia całkowicie nowych zapisów. „Należy zostawić obecną Konstytucję w Polsce bez żadnych zmian” – tak stwierdziło 29 proc. uczestników sondaż. 27 proc. uznało, że „należy nieco zmienić obecną Konstytucję”. Za napisaniem nowej jest tylko 14 proc. Duża, bo 30 proc. grupa, nie ma wyrobionego zdania.

Jedno z pytań prezydenta dotyczyło tego, kto powinien mieć największą władzę w Polsce. 51 proc. grupa badanych - nie potrafiła udzielić na to pytanie odpowiedzi. 22 proc. ankietowanych chciałaby wzmocnienia konstytucyjnej pozycji prezydenta. Za pozostawieniem aktualnego układu w Polsce jest 20 proc. badanych. Z kolei za systemem gabinetowym, czyli wzmocnieniu pozycji premiera opowiedziało się jedynie 7 proc. uczestników sondażu (to swoistego rodzaju wotum nieufności dla rządzącej ekipy PiS).

Ważnym pytaniem zadanym przez prezydenta Andrzeja Dudę było to, o role referendów ogólnokrajowych i ich wpływ na decyzje władz. Na pytanie "Czy popierasz obowiązek przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek minimum jednego miliona obywateli?" 42 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. Przeciwnicy tego rozwiązania są w mniejszości - 22 proc.

Prezydent nie ukrywa, że ważne dla niego byłoby wpisanie do Konstytucji zapisów o chrześcijańskich źródłach państwowości polskiej. Wielu komentatorów wskazywało, że byłoby to źródłem poważnego konfliktu i kolejnego podziału Polaków. Wskazują na to również odpowiedzi uczestników sondażu.