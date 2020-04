Koronawirus w Polsce. "Jarosław Gowin szuka porozumienia ws. zmian w Konstytucji. Wielka gra na szczytach władzy" [OPINIA]

Z wicepremierem i liderem Porozumienia początkowo ws. zmiany Konstytucji nikt nie chciał negocjować – słyszymy zarówno z PiS, jak i opozycji. Małą furtkę partia rządząca dla pomysłu Gowina jednak zostawia. I stwarza wrażenie, że tym samym testuje opozycję, samej w istocie "umywając ręce". To tylko i wyłącznie gra – bo opozycja zmian w Konstytucji nie poprze.

Koronawirus w Polsce. Gowin: życie albo śmierć

Minister nauki i lider Porozumienia wie, że wybory za miesiąc mogą być po prostu niebezpieczne. I to bynajmniej nie ze względów politycznych, a zdrowotnych. Rozumieją to Polacy: ponad 70 proc. z nich nie chce wyborów 10 maja.

Gowin zaproponował ponadpartyjne porozumienie dotyczące zmiany Konstytucji – tak, by przedłużyć kadencję prezydenta i zorganizować wybory w 2022 roku (wtedy Andrzej Duda nie mógłby już kandydować). Jeśli pomysł poprą wszystkie partie, może poprzeć go także prezydent. Warunek jest jeden, oczywisty: większość konstytucyjna w parlamencie. Taka oczywiście się nie znajdzie – bo przeciwna jest opozycja – i Pałac Prezydencki to wie.