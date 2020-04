Prof. Zoll: "Dłuższa kadencja dla prezydenta? Pomysł Gowina konstytucyjny, ale przy dwóch warunkach" [WYWIAD]

Tak, moim zdaniem dwa dodatkowe lata prezydentury to za długo. Jeśli już, ona powinna być rozszerzona w granicach roku, nie widzę jednak dzisiaj innego rozwiązania. Bo jakie mamy alternatywy? Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej jest wariantem odpowiadającym temu co się w rzeczywistości w Polsce dzieje, ale nie rozwiązuje problemu wyborów.

Dlatego, że przedłużenie terminu, w którym będziemy mogli pójść do głosowania - po ustaniu klęski żywiołowej - działa tylko przez 90 dni. Co potem? Wątpię, żeby doszło do takiego rozstrzygnięcia sprawy trwania pandemii, żeby można było przy końcu wymienionego okresu wyznaczyć termin nowych wyborów. To oczywiście prowadzi do pozakonstytucyjnego wydłużenia kadencji obecnego prezydenta, bo ona się kończy na początku sierpnia. Jak długo można trwać w podobnym zawieszeniu? Tu konieczna się moim zdaniem zmiana konstytucji.