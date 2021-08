Kataryna: Tusk postawił wszystkich w bardzo niekomfortowej sytuacji [OPINIA]

"To jest ten problem o wielkiej wadze politycznej, musimy umieć zapewnić bezpieczeństwo naszym granicom i tutaj mamy to takie poczucie też bezsilności i bezradności naszego rządu i spóźnionych reakcji na ten narastający kryzys migracyjny" – w przeciwieństwie do wielu komentatorów Tusk nie tylko nie krytykuje tego, w jaki sposób rząd próbuje chronić granicę, ale z tego, że zarzuca mu spóźnione reakcje, zdaje się wynikać, że ma pretensje o to, że do tej pory chronił ją niewystarczająco skutecznie. Można oczywiście dyskutować, czy można (i trzeba) było zrobić dużo więcej, dużo wcześniej i dużo skuteczniej, żeby uszczelnić granicę, ale lepiej skupić się na głównym przesłaniu – de facto zbieżnym z tym, co chce i próbuje zrobić rząd – należy uszczelnić i lepiej chronić granice. W sytuacji, gdy "Gazeta Wyborcza" publikuje wezwanie Kramka do fizycznego niszczenia zasieków (odsyłam do oryginalnego tekstu Pawła Kasprzaka, jeśli ktoś chce udawać, że to była metafora), każdy głos apelujący o zwiększenie ochrony granicy, czy do faktycznego ograniczenia migracji, witam z ulgą.