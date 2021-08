Koziński: Kryzys na granicy z Białorusią. Nikomu nie opłaca się szukać prawdy [OPINIA]

Migracje to nie jest tylko problem społeczny. Także polityczny. To, co się dzieje teraz z migrantami koczującymi na granicy polsko-białoruskiej, niezbicie tego dowodzi. W dodatku problem bardzo ważny, bo mający potężną siłę. Jest on w stanie obalać rządy, pozbawiać partie polityczne dużej części poparcia, a także budować nowe ugrupowania, które tylko odwołując się do tej kwestii, zdobywają duże poparcie.