Makowski: Granica to nie miejsce na polityczny lans [OPINIA]

Jeśli to możliwe, należy pomóc tym ludziom. Niech polskie ciężarówki z żywnością, lekami i jedzeniem stoją na granicy z Białorusią i niech kamery na żywo pokazują, kto i dlaczego nie chce ich wpuścić. Bądźmy gotowi do pokazania lepszej twarzy, niż reżim, który wykorzystuje tych biedaków jak zakładników. Nie bądźmy jednak naiwni, bo to największa słabość Zachodu w walce z autorytarnymi reżimami. Wie o tym zarówno Komisja Europejska, jak i Donald Tusk, który wezwał do szanowania nienaruszalności terytorialnej polskich granic.