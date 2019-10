Jeśli PiS wygra z PO, Schetyna powinien odejść, a Morawiecki zostać premierem (Badanie)

Trudno sobie wyobrazić, by wynik wyborów znacząco różnił się od tego, co pokazują sondaże. Wygrana PiS powinna oznaczać koniec kariery Grzegorza Schetyny jako szefa PO - wynika z badania na panelu Ariadna dla WP.

Choć do chwili ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów nic nie będzie na 100 proc. pewne, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że PiS wygra wybory. A to oznacza, że w największej partii opozycyjnej nastąpi czas rozliczeń. I jeśli przegrana PO będzie znaczna, Grzegorz Schetyna będzie musiał pożegnać się z pozycją szefa partii.