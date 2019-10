Badanie. Taśmy bez wpływu na kampanię - spytaliśmy o nagrania Ardanowskiego i Neumenna

Jest kampania, są i taśmy - to zasada od kilku lat obowiązująca w polskiej polityce. Tak było i tym razem. Ale jak pokazuje nasze badanie, taśmy nie mają większego wpływu na wynik wyborów.

Po pierwsze dlatego, że stosunkowo nieduża część wyborców w ogóle o nich słyszała - to zaledwie 35 proc. badanych. Połowa respondentów stwierdziła, że treść nagrań nie będzie miała wpływu na ich decyzję wyborczą. 40 proc. badanych stwierdziło, że taśmy wpłyną negatywnie na postrzeganie polityka, a 10 proc., że pozytywnie. Co ciekawe, to w sumie 50 proc., czyli o 15 pkt. proc. więcej, niż zadeklarowało znajomość taśm.