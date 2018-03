"Hej klecho, wyjdź po dobroci" to współczesna bolszewia? Bitwa Redaktorów o 9:45 na WP.pl

- Kiedy radykałowie weszli do Pałacu Arcybiskupów i krzyczeli: „hej klecho, wyjdź po dobroci”, to przypominało to działanie bolszewików. Typowy przykład... Rozwiń