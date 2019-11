Bartłomiej Biskup: Marsz Niepodległości zapunktował szefowi ludowców (OPINIA)

Tegorocznemu świętu Polaków bacznie przyglądali się obserwatorzy życia politycznego. Niektórzy wietrzyli zamieszki. Incydenty były. Ale niewiele.

Dziennikarze zagraniczni również trzymali rękę na pulsie. Przecież ważne jest, jaki przekażą obraz Polski do swoich krajów. Za to nasi politycy z właściwą sobie rezerwą odnosili się do poczynań innych stron sceny politycznej.