Agata Szczęśniak: PiS o zakazie aborcji - popieramy, ale się nie zaciągamy

PiS boi się dziś aborcji jak ognia. Bo mógłby na niej spalić swój wyborczy sukces. Jeśli opowie się za projektem Kai Godek, jeśli posłucha ojca Tadeusza Rydzyka i największych radykałów we własnych szeregach, to straci część umiarkowanych zwolenniczek.

Jarosław Kaczyński wita w Sejmie Kaję Godek, ale jej aborcyjnych pomysłów boi się jak ognia. (East News, Fot: Stanisław Kowalczuk)

Kończy się cierpliwość wrogów prawa kobiet do wyboru. Kaja Godek oskarża Jarosława Kaczyńskiego, że nie pilnuje dworu i podwładni robią go w konia — blokują w Sejmie zakaz aborcji.

W bawełnę nie owija Wojciech Cejrowski i palcem wytyka samego prezesa: "Prezes Kaczyński ma za pazurami krew niewiniątek". W mediach Tadeusza Rydzyka niemal co dzień pojawiają się artykuły o "zmowie milczenia" polityków.

Arcybiskup Andrzej Dzięga grzmi z ambony podczas urodzin Radia Maryja, że "jutro – znaczy nigdy" i "kochani politycy polscy" mają się zająć aborcją natychmiast. Zająć - czyli zakazać.

Skąd te nerwy? Od lipca w sejmowej podkomisji leży projekt "Zatrzymaj aborcję", który wprowadziłby praktycznie całkowity zakaz przerywania ciąży w Polsce. Posłowie zamknęli kukułcze jajo w sejmowej zamrażarce, ale Kaja Godek puka do drzwi i upomina się o swoje.

Ciężko uwierzyć, że ktokolwiek naprawdę chce, by prawnie zmuszać kobiety do rodzenia dzieci z ciężkimi uszkodzeniami np. mózgu albo dzieci, które umrą natychmiast po urodzeniu. A jednak tak jest. Ponad 800 tysięcy osób podpisało się pod projektem. W sumie trudno się dziwić, że Kaja Godek się wściekła, że jest ignorowana.

Odpowiedzią na ofensywę ruchów anti-choice jest festiwal hipokryzji polityków Zjednoczonej Prawicy. Zakaz aborcji popierają, ale się nie zaciągają — tak to można streścić.

Wicepremier Jarosław Gowin: "tego typu zagadnienia i problemy nie powinny być rozstrzygane i podejmowane w okresie kampanii wyborczej, (…) ale byłbym gotów zagłosować za zakazem aborcji eugenicznej".

Europoseł Ryszard Legutko: "Natomiast przed wyborami przyszłorocznymi na pewno nic się nie stanie, natomiast po wyborach zobaczymy, co będzie”.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski: "Jest to bardzo delikatny temat", były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł: "Są jakieś procedury i pewnie tyle to musi trwać", gdyby projekt trafił pod głosowanie, byłby za.

PiS boi się dziś aborcji jak ognia. Bo mógłby na niej spalić swój wyborczy sukces. Jeśli opowie się za projektem Kai Godek, to straci część umiarkowanych zwolenniczek. Na ulice podczas "czarnych protestów" wychodziły również kobiety religijne i te głosujące na PiS. One wiedzą, że realne życie jest bardziej skomplikowane niż to głoszą na naukach w seminariach duchownych.

Wiele wyborczyń PiS-u żyje w miejscach, gdzie ginekologa nie uświadczysz, a życie z dzieckiem niezdolnym do samodzielnego życia jest udręką. Jeśli jednak partia Kaczyńskiego projekt odrzuci, to ryzykuje głosy twardego elektoratu. To ok. 20 proc. wyborców PiS. Tych, którzy wciąż słuchają Tadeusza Rydzyka. A Rydzykowi nie wystarczyły miliony na instytucje (muzeum, studia dyplomowe, szkolenia medialne i kampanie społeczne). On nie chce tylko dostępu do kieszeni (budżetu) państwa, Rydzyk chce też duszy. Póki co politycy PiS zupełnie wprost mówią Rydzykowi i Kai Godek: "jesteście zakładnikami w naszej politycznej rozgrywce".

Opozycja też klęka przed Rydzykiem

Środowiska kobiece mogą poczuć schadenfreude. Przez lata były w podobnej pozycji wobec kolejnych rządów, które liberalizację aborcji odkładały na wieczne potem. PO, SLD i Unii Wolności/Demokratycznej oddawały prawa kobiet za układy z Kościołem. "Nie ruszać tematu aborcji, bo doprowadzimy do wojny kulturowej i nic na tym nie wygramy" — to było przekonanie niemal tak biblijne jak „prywatyzacja jest dobra na wszystko”. Jak się wychodzi na zakopywaniu "trudnych" tematów pokazuje sprawa reprywatyzacji czy VAT-u. Źle się wychodzi.

A dziś nie tylko PiS klęka przed Rydzykiem. Liberalna opozycja robi dokładnie to samo. Milczenie oznacza zgodę. "Nie poprzemy pomysłów aborcyjnych Barbary Nowackiej” — powiedział bez ogródek Grzegorz Schetyna we wrześniu w wywiadzie dla Onetu.

Roman Giertych, nazywany "prawdziwym liderem opozycji" w 2016 roku proponował "nowy kompromis aborcyjny". Miałby on polegać na tym, że kobietom przerywającym ciążę… nie będzie groziło więzienie (nadal byłyby jednak skazane na zabiegi pokątne i nielegalne). Co za ulga!

Giertych uznał też Nowacką za… agentkę PiS-u: "Projekt przedstawiony przez panią Nowacką świadczy o jej kompletnym odrealnieniu i skrajnej ignorancji prawnej i politycznej. Podejrzewam, że został zrobiony na zlecenie PiS, bo tylko PiS na takiej głupocie opozycji wygrywa". Jeśli o czymś to świadczy, to akurat o kompletnym odrealnieniu i skrajnej ignorancji społecznej i politycznej Romana Giertycha. Politycy tacy jak on są dziś bowiem dekadę za swoimi wyborcami, a zwłaszcza wyborczyniami.

To nie są "pomysły Barbary Nowackiej", tylko poglądy milionów Polek. W Polsce dokonuje się właśnie zmiana kulturowa i Giertych ze Schetyną rozstawiający swoje zabawki na politycznej szachownicy tego nie zmienią. Poparcie Polek i Polaków dla zakazu przerywania ciąży jest minimalne: utrzymuje się na poziomie ok. 10 proc. Za to poparcie dla liberalizacji to 35-40 proc.! A według sondażu IBRIS z września 2018 dla Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny nawet 69 proc. uważa, że kobieta powinna sama decydować, czy chce przerwać ciążę do 12. tygodnia.

Mówienie o konieczności liberalizacji ustawy nie wymaga dziś żadnej odwagi. A milczenie w tej sprawie to tchórzostwo. Zwłaszcza w sytuacji, gdy podnoszą głos ci, którzy chcą ryzykować życiem setek tysięcy Polek w imię swojego bezwzględnego światopoglądu. „Okrucieństwo” to przecież drugie imię wrogów praw kobiet.

Czy arcybiskupi mają prawo pouczać nas dziś o moralności? Ci, którzy przez dekady patrzą przez palce na krzywdzenie dzieci — tych urodzonych, zupełnie realnych? Jakie prawo moralne mają pouczać kobiety prawo obrońcy pedofili?

Wiele wskazuje jednak na to, że opozycja ma zamiar przespać lekcję "Kleru".