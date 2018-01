Czy opozycja, która obecnie z trudem walczy o prawa do manifestacji i zmaga się z prześladowaniami za demonstrowanie przeciwko rządowi chce zakazu demonstracji przeciwko ustawie proaborcyjnej? W tym zakresie projekt wprowadza przepis, który jest oczywiście sprzeczny z Konstytucją, a także z prawem europejskim. Czy rzeczywiście wprowadzenie aborcji u rodzących kobiet jest zgodne z poglądami posłów PO i Nowoczesnej? - pisze Roman Giertych.



"Nie dziwię się, że projekt poparł Kaczyński"

Nie dziwię się, że projekt poparł Kaczyński. Dla niego otwiera on furtkę do zakazów demonstracji lub krytyki w innych obszarach. Kto będzie mógł zarzucić z opozycji projektom medialnym PiS, że łamią prawa człowieka i Konstytucję, gdy wprowadzą zakaz krytyki "prawdy smoleńskiej", albo "bohaterów niepodległości" lub "interesów strategicznych Państwa"? Przecież poparty przez opozycję projekt dokładnie to samo wprowadza, tylko w innych obszarach. Kto będzie mógł protestować że to niekonstytucyjne, gdy ustanowią zakaz demonstrowania w miastach poglądów przeciwnych np. "interesem Polski". A definiować interes będzie wojewoda. Jaka będzie wiarygodność takich protestów, skoro cała opozycja głosowała za projektem, który wprowadzał takie prawo w odniesieniu do aborcji?