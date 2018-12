Za krytykę JPII czeka sroga kara. "Kler" ośmielił jednak ludzi

W czasach pomnikologii stosowanej funkcja pomników wykracza daleko poza utrwalanie pamięci. Jest narzędziem zawłaszczania i kreowania historii, a odbrązawianie monumentów zakrawa na zajęcie zuchwałe i jątrzycielskie. To zaczyna się jednak dziać i nie ominie nikogo. Nawet papieża Polaka.

"Kler" ciągle zachowuje siłę rażenia

W pierwszych dniach i tygodniach po triumfalnym wejściu "Kleru" na ekrany nie ustawało oburzenie, jakoby Smarzowski rzucił cień podejrzenia na męczennika pierwszej Solidarności. Jeśli chodziło o konkretną osobę, to na pewno nie o ks. Jerzego Popiełuszkę. A czy chodziło o ks. Jankowskiego – to wie tylko reżyser i jego zespół. Ale nawet "Kler" bez tego wątku nie straciłby na sile oddziaływania, bo proces dekompozycji idealistycznego wyobrażenia o Kościele niechybnie się rozpoczął.

Jeśli nie wydarzy się coś dramatycznego lub sensacyjnego – co enigmatycznie zapowiada dokumentalista Tomasz Sekielski, a jego imiennik z drugiej strony ideologicznego muru – Tomasz Terlikowski nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz mówi, że tak naprawdę prawdziwe skandale dopiero przed nami – to będziemy mieli do czynienia z równie powolnym, co bolesnym zdzieraniem farby z wizerunków wielkich autorytetów. A w tej zdrapce wygranych nie będzie, a i przypadkowych ofiar nie zabraknie.